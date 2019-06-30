МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Порядка 1,5 тысячи единиц багажа скопилось в московском аэропорту "Шереметьево" из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Газета "Ведомости" в воскресенье сообщила, что в "Шереметьево" снова возникли проблемы с обработкой багажа. По данным издания, 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9 тысяч единиц) не было отправлено по назначению.

"Вследствие высокой грозовой активности в пятницу часть рейсов прибыла в "Шереметьево" с опозданием. Запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Данная ситуация привела к скоплению порядка 1,5 тысячи единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что информацию по 9 тысячам единиц неотправленного багажа аэропорт не подтверждает.

"Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут, проблема устранена", — добавил собеседник агентства.

В начале июня в "Шереметьево" наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.