МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. "Рольф" сумеет доказать отсутствие преступления в сделке с продажей акций "Рольф Эстейта", к которой возникли претензии у правоохранительных органов, считает основатель автодилерского холдинга Сергей Петров.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.

Также в числе фигурантов дела директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Он был задержан в пятницу в Москве, его обвиняют по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении операций с использованием подложных документов. Топ-менеджер был помещен под домашний арест.

"Мы уверены, что мы вытащим Анатолия (Кайро — ред.) оттуда в ближайшее время,… потому что он не совершал ничего из тех преступлений, которые ему объявлены", — заявил Петров в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Он действительно был директором "Рольф Эстейта" в это время, и сегодня уже поступают сведения о том, что это за деньги, откуда они были. У нас даже не было времени запросить кипрские архивы и прочее. Сейчас видно, что ничего преступного там не было, кроме непонятной статьи, которую непонятно как используют, и непонятного спора по оценке (компании "Рольф Эстейта" — ред.). Мы просто уверены, что мы сумеем доказать это", — сказал бизнесмен.