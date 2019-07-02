МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. РЖД провели разбор инцидента с проездом автомобиля Аллы Пугачевой по платформе и провели разъяснительную работу с руководством и коллективом Рижского вокзала, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Ранее сообщалось, что народная артистка России проехалась по перрону вокзала на машине. Пугачеву и ее мужа телеведущего Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на дорогом автомобиле. Приезд Примадонны засняли поклонники и очевидцы, после чего сделали публикации в социальных сетях. В дирекции железнодорожных вокзалов РИА Новости сообщали, что автомобиль певицы ехал по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и не мог помешать другим посетителям, но подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, поэтому будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.

"Состоялся разбор инцидента. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа", — сообщили в дирекции вокзалов во вторник.

Во вторник в соцсетях появилась информация, что начальник Рижского вокзала уволен после инцидента с Пугачёвой. В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что информация об увольнении начальника Рижского вокзала из-за случая с проездом автомобиля Пугачевой по платформе к поезду не соответствует действительности.