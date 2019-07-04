КРАСНОЯРСК, 4 июл /ПРАЙМ/. Суд оштрафовал авиакомпанию "Нордстар" на 200 тысяч рублей за задержку более 30 авиарейсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В феврале-марте текущего года по вине авиакомпании допущено свыше 30 задержек авиарейсов. При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок и расписанием движения авиакомпанией не предоставлялись либо были предоставлены несвоевременно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "АО "АК "НордСтар" привлечено к административной ответственности по статье "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".

"Авиакомпании назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 000 рублей", — заключило ведомство.