ХАБАРОВСК, 4 июл /ПРАЙМ/. Дополнительный рейс, который будет выполнять вертолет Ми-8 между отдаленными поселками Тернейского района, вводится с субботы в Приморском крае, сообщает в четверг администрация региона.

"В Приморье открывается дополнительный внутрикраевой авиарейс Терней – Амгу – Единка – Самарга – Агзу – Амгу – Терней. Перевозки пассажиров вертолетом Ми-8 по этому маршруту будут выполняться с 6 июля по 30 сентября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о необходимости такого авиарейса ранее заявили жители отдаленных сел. К настоящему времени заключен договор с ООО "Дальнереченск Авиа" на выполнение перевозок пассажиров и багажа. Этот маршрут станет 14-м внутрикраевым авиарейсом, пять из которых выполняются в Тернейском районе.