МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. "АвтоВАЗ" 5 июля возобновит производство после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих нижегородским "Автокомпонентом", говорится в сообщении компании.

"Группа "АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, которое было приостановлено 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок компонентов со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород)", — сообщает компания.

"Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме", — также говорится в сообщении.