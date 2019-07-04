ВОРОНЕЖ, 4 июл /ПРАЙМ/. Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) за январь-июнь 2019 года увеличила погрузку на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,5 миллиона тонн, сообщает в четверг СЖД.

В июне 2019 года погрузка на Северной железной дороге выросла на 2,5% по сравнению с прошлым годом и составила 5,2 миллиона тонн грузов.

"Погрузка за январь-июнь 2019 года, по оперативным данным, составила 32,5 миллиона тонн, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Погрузка каменного угля за первое полугодие 2019 года выросла на 35,5% — до 2,2 миллиона тонн, строительных грузов — на 35,9% — до 2,2 миллиона тонн, лесных грузов — на 5,1% — до 7 миллионов тонн, цветной руды — на 4% — до 1,7 миллиона тонн, железной руды — на 34,8% — до 0,6 миллиона тонн. Снизились объемы погрузки нефтепродуктов (6,4 миллиона тонн — меньше на 3,8% к уровню прошлого года), химических удобрений (3,3 миллиона тонн — меньше на 0,1%). Черных металлов было отгружено 4,5 миллиона тонн — на уровне аналогичного периода прошлого года.

Грузооборот Северной железной дороги в первом полугодии 2019 года составил 105 миллиардов тарифных тонно-километров, что на 2,6% больше показателей первого полугодия 2018 года. Грузооборот за июнь составил 13,5 миллиарда тарифных тонно-километров (рост на 4,9% к июню 2018 года).

Северная железная дорога обслуживает Архангельскую, Ивановскую, Кировскую, Костромскую, Вологодскую, Ярославскую, Владимирскую области, республику Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. Обеспечивает работу Архангельского торгового порта и космодрома "Плесецк", нефтяников и газовиков Ямала. В зоне СЖД пересекаются магистральные нефтепроводы "Ухта — Ярославль — Кириши", "Сургут — Ярославль — Полоцк". Протяженность дороги — порядка 6 тысяч километров.