ПЕРМЬ, 5 июл /ПРАЙМ/. Субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать весовые ограничения по грузоперевозкам на региональных дорогах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.

"По региональным дорогам… можно говорить о том, чтобы субъекты РФ сами смотрели. Ремонт этих дорог и ответственность за эти дороги несет регион, поэтому можно предоставить право субъектам РФ самим определять, какой тоннаж можно провозить по той или иной дороге", — сказал Силуанов.

Глава минфина при этом отметил, что ограничений на перевозку грузов на федеральных трассах быть не должно, а чтобы они выдерживали такую нагрузку, "их нужно лучше строить".