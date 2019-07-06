ВОЛГОГРАД, 6 июл /ПРАЙМ/. Сухогруз "Волго-Дон 5011" с пшеницей сняли с мели на реке Дон под Ростовом, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, в Багаевском районе Ростовской области около 14 часов в субботу на реке Дон сел на мель сухогруз "Волго-Дон 5011", перевозивший пшеницу. Судно шло из Константиновска в порт "Кавказ".

По данным МЧС, на помощь барже направили два буксира и путейский катер.

"В 21:20 судно "Волго-Дон 5011" снято с мели, оно направилось в порт назначения", — рассказали РИА Новости в ведомстве.