МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Современное судно — настоящий космический корабль на воде, изобилующий автоматикой и инновационными системами. Однако члены экипажей продолжают чтить вековые традиции и порой не чужды суеверий.

В воскресенье, 7 июля, в России отмечается День работников речного и морского флота. Когда моряки пьют морскую воду, зачем на борту "ведьмы", к чему приводит свист на судне, почему нельзя сидеть на кнехтах, и в какой день недели на завтрак матросам подают селедку, РИА Новости рассказали в российских судоходных компаниях "Совкомфлот", Fesco и Северо-Западное пароходство (входит в UCL Holding).

МОРЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ

Посвистывая, пройтись по палубе, как в кино, может лишь круизный турист, не знакомый с морскими приметами — моряки твердо убеждены, что свист накликает усиление ветра вплоть до шторма.

"Также надо всегда погоду ругать, если кто-нибудь скажет, что погода хорошая – в ближайшее время жди шторма, сам неоднократно убеждался в этом", — рассказал РИА Новости директор департамента безопасности и качества филиала Fesco во Владивостоке Николай Чвертко.

На флоте принято ступать на палубу правой ногой, а плюнуть на ней считается святотатством. Нельзя сидеть на кнехтах (тумба для швартовки судна, на которую крепятся тросы) — поскольку символически это все равно, что сесть на голову боцману, рассказывает капитан танкера "Проспект Гагарина" Евгений Мордухович.

Моряки с давних времен верят – чтобы задобрить духов моря, нужно заложить "дары" — любые ценные предметы — в переборки и настил ходовой рубки.

ДЕНЬ СЕЛЕДКИ

Кулинарные обычаи — одни из наиболее чтимых на флоте. Традиционный завтрак моряка в понедельник: отварная картошка с селедкой.

"Во время рейса моряки работают без выходных, поэтому порой можно забыть, какой сегодня день недели. И тут на помощь приходят работники камбуза. По сложившейся издавна традиции в понедельник на завтрак подается картофель в "мундире" и соленая селедка, которую, к сожалению, не всегда получается закупить в иностранных портах", — делится капитан "СКФ Плимут" Юрий Абрамов.

А на судах Fesco традицией также считается лепить пельмени. Этим в субботу занимаются свободные от вахты и работ члены экипажа, а первым блюдом в этот день повар готовит молочный суп. В выходные же работников флота на всех судах балуют сладостями — мороженым, конфетами и кофе.

ШАМПАНСКОГО!

Кстати, поскольку на торговом флоте действует "сухой закон", единственная бутылка шампанского, которую видит судно — это та, что разбивают о его нос, а точнее — форштевень во время церемонии имянаречения, или, в ряде компаний, перед спуском со стапелей на воду.

"Дурной знак, если не разобьется. Горлышко от разбитой бутылки всю жизнь судна хранится на борту, обычно его размещают на переборке в кают-компании вместе с фотографией "крестной матери"", — рассказывает Николай Чвертко.

Кстати, перед самим крещением судна часто проводят тренировки по разбиванию, уточняют в технической дирекции Северо-Западного пароходства. Бутылка всегда привязывается на веревку, иначе в нос судна трудно попасть.

"Если какие-то технические системы на судне начали вести себя капризно, то ответственному лицу, в чьём ведении они находятся, нужно пойти к фотографии крестной парохода и попросить у нее прощения", — улыбается капитан "СКФ Нева" Денис Пугач.

ФЛАЖКИ НА ЭКВАТОРЕ И ГРАМОТА ОТ НЕПТУНА

Для тех, кто впервые проходит экватор, на флоте есть обряды посвящения, причем их вариации зависят лишь от изобретательности экипажа. Называют день прохода Днем Нептуна. "Новичков пропускают через "чистилище", в котором "черти" из бывалых вымазывают их мазутом с головы до ног. После этого "Нептун" выдает "Грамоту"", — рассказывает Чвертко из Fesco.

"Неотъемлемая часть посвящения в моряки — это выпить морскую воду. Помню, как бывалые моряки заблаговременно до пересечения экватора инструктировали тех, кто впервые на флоте, чтобы внимательно смотрели за линией горизонта и искали линию экватора, огражденную множеством флажков. И как только обнаружат, должны были доложить на мостик. Конечно же, никаких флажков, вех и буев на экваторе нет", — смеется Евгений Мордухович из "Совкомфлота".

При проходе траверза южного Гогландского маяка российские моряки бросают Нептуну мелкую монету как дань за благополучное дальнейшее плавание, в особенности, если судно идет в дальний рейс.

А на парусном флоте существует традиция вставлять в ухо золотую серьгу при пересечении мыса Горн в Южной Америке, рассказали РИА Новости в Северо-Западном пароходстве.

ВЕДЬМА, КОШКА И ДРАКОН

Традиционные приметы, например, в отношении черных котов, моряки не признают — наоборот, считают их животными, приносящими счастье.

А вот плохим знаком считают смену названия судна, внесение в бортовой журнал названия порта прибытия, когда до него еще не дошли, и преждевременное упаковывание чемодана.

"Не принято упаковывать вещи в чемодан до того, как стало точно известно, что твой сменщик едет на судно. Не стоит покупать и путевки или билеты в отпуск, пока находишься на судне", — рассказывает негласные правила капитан танкера "Приморский проспект" Алексей Козлов.

Еще у моряков существует свой особый язык, в котором обычные для береговых людей слова приобретают особый смысл.

Так, "драконом" на судне называют боцмана, "ведьмой" — палубную швабру, "дедом" — старшего механика, капитана — "мастером", речной якорь зовут "кошкой", получасовой промежуток времени называют "склянка", а слово "компас" обязательно произносят с ударением на второй слог.