МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоятся 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекращается.

Пассажиры, купившие билеты российских авиакомпаний на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат и штрафных санкций вернуть за них деньги либо переоформить перелет на другие направления.

Рейсы между странами выполняли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, "Нордавиа" и грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Минтранс РФ сообщал, что проработает потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев отмечал, что компания передала в ведомство расчеты своих финансовых потерь.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили сообщала, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).