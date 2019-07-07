Уточняется цитата, добавлен последний абзац.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл /ПРАЙМ/. Бензовоз взорвался в Свердловской области, по предварительным данным, три человека погибли и шесть пострадали, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Инцидент произошел в 00.15 по местному времени (22.15 мск) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым.

"Водитель бензовоза с топливом, который направлялся для дозаправки техники по добыче каменной породы в поселке Кытлым, допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов. В итоге водитель не справился с управлением своего транспортного средства, допустил съезд в кювет, в результате чего машина воспламенилась, последовал взрыв. Погибли, по предварительным данным, три человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще шесть человек получили различной степени травмы и ожоги и были экстренно госпитализированы.

Горелых добавил, что на месте работают следственно-оперативная группа, скорая помощь, наряды ГИБДД. В результате взрыва загорелась не только сама машина, но и ближайший лесной массив. На данный момент огонь локализован. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавших.

В региональном ГУМЧС уточнили, что в бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось 500 литров топлива.