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ТЫНДА (Амурская область), 7 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпании России и Чехии выполняют полеты между странами в прежних объемах, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"В прежних. Там три авиакомпании наши летают. Одна чешская. Летают в тех объемах, которые были до начала всех переговоров", — сообщил Дитрих в воскресенье, отвечая на вопрос, сохраняется ли авиасообщение с Чехией в прежних объемах и после 7 июля.

"Аэрофлот" 2 июля текущего года отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны. Посольство РФ в Праге в своем комментарии к заявлению МИД Чехии по ситуации с авиасообщением поддержало настрой чешской стороны на скорейшее урегулирование проблем.

Минтранс РФ 4 июля сообщал, что Россия предложила перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона. В ведомстве отмечали, что такой шаг позволит гражданам двух стран спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона.

Представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка позднее в этот же день сообщил РИА Новости, что министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами и до конца лета продолжат переговоры для обсуждения дальнейшего сотрудничества.