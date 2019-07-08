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МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Автомобиль Aurus не уступает по расходу топлива зарубежным аналогам, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я говорил с водителями, Aurus вполне конкурентен с BMW 7 серии с объемом двигателя 5 литров. У нашей машины объем двигателя меньше, а мощность существенно выше за счет компрессоров, и плюс еще электромашина. Поэтому там и динамика очень крутая, и по расходу топлива автомобиль получился конкурентный. При этом в своём классе наш автомобиль один из самых больших и тяжелых", — отметил министр, добавив, что расход топлива у машины небольшой.

Автомобиль, находящийся в распоряжении глава Минпромторга, прошел около 11 тысяч километров, сказал глава ведомства. По его словам, машину забирают для проверки в то время, пока он находится в командировках. "Ещё одна добавленная к общему эксплуатируемому в рамках испытаний парку машина — для (Государственного научного центра РФ) НАМИ — всегда хорошая референция для анализа данных", — сказал Мантуров.

При этом, министр не стал скрывать, что в процессе опытной эксплуатации машины возникают отдельные технические вопросы. "Это касается всех автомобилей без исключения. У меня были разные марки — начинал с Volvo в 90-х годах, и BMW, и Mercedes — у всех, как только выпускается какая-то новая машина, первые полгода-год есть детские болезни. А особенно если речь о полностью новой платформе", — пояснил он.

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