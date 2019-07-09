ВЛАДИВОСТОК, 9 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпания Beijing Capital Airlines запустила новый прямой рейс из Владивостока в китайский город Сиань, сообщает Международный аэропорт Владивостока.

"Девятого июля авиакомпания Beijing Capital Airlines совершила свой первый рейс по маршруту Сиань – Владивосток… Согласно летнему расписанию, полеты по маршруту будут выполняться на воздушных судах Airbus А320 регулярно три раза в неделю", — говорится в сообщении.

Самолеты будут летать по вторникам, четвергам и субботам. Примерное время в пути до китайского города — 3 часа.

В конце июня авиакомпания Juneyao Airlines открыла рейс из Шанхая во Владивосток. Сейчас столица ДФО связана авиасообщением с девятью китайскими городами.

Сиань – один из самых древних городов, основанных на территории современного Китая. История Сианя насчитывает более 3 тысяч лет, и долго именно он являлся столицей Китая. В Сиане находится огромное количество храмов и достопримечательностей, привлекающих туристов со всего мира. В окрестностях города расположены курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией.