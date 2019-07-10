С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду отложил на 4 сентября рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании 162,6 миллиона рублей в качестве возмещения вреда от сброса сточных вод аэропорта "Пулково" в реку Новая, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Информация о принятом судебном акте — об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 4 сентября 2019 года 12.20 мск", — сообщается в карточке дела.

Согласно материалам дела, истцом выступает департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, ответчиком — ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляющая компания аэропорта "Пулково"). Окружной департамент Росприроднадзора в феврале уточнял, что в судебном порядке взыскивается ущерб, причинённый реке Новой из-за сброса компанией ВВСС сточных вод через одноименный канал.

Как сообщало в апреле Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, тогдашнему генеральному директору этой компании предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды в связи с загрязнением реки Новая. Ведомство со ссылкой на выводы экспертных заключений указывало, что в сточной воде в реке Новая найдены загрязняющие вещества в "экстремально высокой концентрации", что свидетельствует о причинении вреда водному объекту.

В октябре 2018 года власти Петербурга потребовали в арбитраже принудительно лишить управляющую компанию аэропорта права пользования рекой Новая, где летом гибли утки, а в окрестностях чувствовался неприятный запах.

ВВСС в мае нынешнего года сообщала о планах создания специального фонда в объеме 100 миллионов рублей, которые будут направлены на разработку и реализацию комплексных решений по очистке реки Новой. Письмо об учреждении этого фонда с предложением создать единую рабочую группу для совместной подготовки плана действий было направлено в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.