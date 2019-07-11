МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Госдума запланировала рассмотреть на пленарном заседании в четверг в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть в здания аэропортов курилки.

В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором. После этого комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

Профильный думский комитет по охране здоровья собирался еще дважды, чтобы вынести свое решение. Члены комитета на своем заседании в середине декабря не смогли прийти к какому-либо решению — при голосовании мнения депутатов за и против разделились поровну. Поэтому было принято решение провести еще одно заседание, где в конечном итоге комитет все же поддержал данную инициативу.

Однако Минздрав выступает против этого законопроект, так как, по мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропортах будет способствовать увеличению количества курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.