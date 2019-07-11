ДУШАНБЕ, 11 июл /ПРАЙМ/, Лидия Исамова. Евразийский банк развития (ЕАБР), Государственное экспортное страховое агентство Казахстана KazakhExport и госпредприятия "Таджикская железная дорога" подписали в четверг в Душанбе соглашение о взаимопонимании, сообщила пресс-служба ЕАБР.

"Подписание трехстороннего соглашения — новый этап для дальнейшего успешного взаимодействия. Рассчитываем, что наши усилия способствуют развитию экономик Таджикистана и Казахстана", — отметил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

В пресс-службе добавили, что стороны заинтересованы в установлении долгосрочного сотрудничества, направленного на реализацию проектов в сфере транспортной инфраструктуры в Казахстане и Таджикистане с использованием продукции казахстанских производителей-экспортеров.

В ЕАБР отметили, что взаимодействие сторон будет осуществляться в области финансирования отдельных инвестиционных проектов, а также в области обмена опытом и знаниями путем участия представителей в семинарах, конференциях, бизнес-форумах и других мероприятиях. Также, банк будет оказывать содействие в переговорах, проводимых "Таджикской железной дорогой" по реализации совместных средне- и долгосрочных инвестиционных проектов.