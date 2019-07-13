МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Вылет рейса авиакомпании "Россия" по маршруту Ларнака – Санкт-Петербург, задержанного из-за дополнительной проверки, запланирован на 19.00 мск, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Кипре.

Ранее в авиакомпании "Россия" сообщили РИА Новости, что вылет рейса FV 5704 по маршруту Ларнака-Санкт-Петербург задерживается из-за информации от транспортного управления Кипра, что они получили сообщение об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна.

В авиакомпании добавили, что экипаж решил высадить пассажиров в здание аэровокзала, согласно правилам авиационной безопасности идет дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади. В "России" отметили, что в случае необходимости, как при задержке рейса, пассажиры будут обслуживаться согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

"Вылет на настоящий момент назначен на 19 часов", — рассказали в российской дипмиссии, добавив, что посольство поддерживает постоянный контакт с представителями полиции Кипра.