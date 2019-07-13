МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна не может разорвать сообщение с Россией, в том числе железнодорожное, из-за международных обязательств перед Европейским союзом.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в ЕС, а у нас есть международные обязанности перед Европейским союзом, в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации – мы просто не можем", — сказал Гройсман в эфире телеканала "Наш".

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят. Ранее в "Украинских железных дорогах" сообщили, что по итогам 2017 года поезд "Киев — Москва" стал самым прибыльным. При этом власти Украины периодически заявляют о планах прекратить также железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.