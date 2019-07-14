САРАТОВ, 14 июл /ПРАЙМ/. Пассажирский самолет Як-42 рейса Саратов – Сургут в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"Самолёт Як-42 рейса Саратов – Сургут, который должен был вылететь из Саратова в 18.45 (17.45 мск), при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших в результате нет", — сказала собеседница агентства.

Как сказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, на борту воздушного судна находились 115 человек, в том числе 112 пассажиров. По его данным, самолет не поврежден, погибших и пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.