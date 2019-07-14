МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Следователи начали проверку после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным СК, в воскресенье вечером пассажирский самолет сообщением Сургут-Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту находилось 110 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова", — говорится в сообщении.

Следователи выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.