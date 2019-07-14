САРАТОВ, 14 июл /ПРАЙМ/. Аэропорт Саратова после ЧП с пассажирским Як-42, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы, временно приостановил приём и отправку самолётов, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"Да", — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, приостановлена ли отправка и приём воздушных судов после инцидента с Як-42.

Ранее в пресс-службе аэропорта Саратова сообщили, что Як-42 рейса Сургут – Саратов в воскресенье выкатился за пределы ВПП в аэропорту Саратова при посадке. По данным следствия, на борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Следователи проводят проверку. По словам представителя экстренных служб региона, самолёт не поврежден.