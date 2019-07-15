МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.

"Сегодня вся автомобильная отрасль мира стоит на пороге технической революции. Все меняется. Материалы меняются. Вместо металлов и пластмасс приходят всякие карбоны, поликарбонаты, композитные материалы. Дальше окраска будет уходить, будет, скорее всего, уходить и штамповка, и металлургия, будет появляться что-то типа печатания 3D, может быть, какие-то другие технологии. Они не так далеко, это период примерно пяти — семи лет", — отметил собеседник агентства.

По его словам, если государство считает нужным увеличить поддержку каких-либо предприятий автопрома, имея свои приоритеты, — надо сформировать специальные фонды, либо за счет средств от налогов с прямого импорта, либо за счет транспортного налога, либо акцизов.

"Возьмите эти деньги, сформируйте новые мощности по новым материалам, компонентам, технологиям, и дайте нам возможность прорваться на новый уровень производства, а не копировать Запад", — продолжил он.

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