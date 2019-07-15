МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. ФГУП "Росморпорт" планирует заказать строительство девяти ледоколов для эксплуатации, в том числе, в Финском заливе, Белом море, Астрахани, Ростове-на-Дону, Таганроге, сообщил на брифинге заместитель генерального директора Василий Стругов.

"Что касается строительства ледоколов, в планах предприятия девять судов. Уже в этом году рассчитываем заключить контракт на строительство ледокола мощность 18 МВт для Дальневосточного региона. Также мы планируем построить аналогичное судно для Финского залива", — рассказал замглавы ФГУП.

По его словам, в настоящее время ведется проектирование двух типов ледоколов мощностью 12-14 МВт и 6-8 МВт. "Суда будут использоваться для Дальневосточного региона и для Белого моря", — пояснил он.

Стругов напомнил про контракт с судостроительным заводом "Звезда" на строительство одного мелкосидящего ледокола, подписанный в 2018 году. В дальнейшем планируется построить еще три таких судна. "Мы до конца июля получаем всю проектную документацию на головное судно, согласованную с регистром, и ведем дальнейшие переговоры по возможности строительства трех судов в опционе", — рассказал он.

"Эти мелкосидящие ледоколы планируем использовать в устьевых портах: Астрахань, Ростов-на-Дону, Таганрог, в Финском заливе на Сайменском канале", — добавил Стругов.

ФГУП "Росморпорт" осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ, и является крупнейшим в России владельцем объектов прибрежно-портовой инфраструктуры. Согласно информации на сайте ФГУП, флот состоит из 35 ледоколов и ледокольных буксиров.