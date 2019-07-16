МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Общее количество ДТП на трассах "Автодора" в первом полугодии 2019 года сократилось на 21,6%, говорится в сообщении компании по итогам совещания, посвященного аварийности на дорогах, которые находятся в ее доверительном управлении.

"Основные показатели аварийности значительно снизились: за первые шесть месяцев текущего года (по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года) на 21,6% сократилось общее количество ДТП, на 29,1% снизилось число погибших в этих авариях, на 17,9% уменьшилось число раненых", — говорится в сообщении.

В ходе совещания отмечалось, что для снижения аварийности необходимо обратить внимание на организацию движения в местах проведения ремонтных и строительных работ, а также на соблюдение водителями-профессионалами режима труда и отдыха, в том числе создавать больше мест для стоянки транспорта.

"У нас разработаны перспективные планы по строительству многофункциональных зон придорожного сервиса и площадок для отдыха, мы занимаемся этой работой и понимаем ее необходимость. Еще больше внимания нужно уделить безопасности дорожного движения в местах производства работ, это мы тоже отлично понимаем и ориентируем на это подрядные организации", — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правления ГК "Автодор" Игоря Астахова.