НОВОСИБИРСК, 17 июл /ПРАЙМ/. Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" в январе-июне 2019 года обслужил 2,994 миллиона пассажиров, увеличив пассажиропоток по сравнению с тем же периодом 2018 года на 16,1%, сообщает авиаузел.

"За шесть месяцев 2019 года аэропорт "Толмачёво" обслужил 2,994165 миллиона пассажиров (+16,1%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2,137253 миллиона (+17,9%), на международных — 856,912 тысячи (+12%)", — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам первого полугодия увеличилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 26%.

Самыми динамичными направлениями первого месяца лета 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Казань (+152,4%), Томск (+119%) Братск (+118%), Пермь (+110,1%), Самара (+105,5%), Чита (+90,3%), Челябинск (+69,7%), Новый Уренгой (+65,6%). На международных — Наманган (+119,5%), Ларнака (+51%), Сеул (+49,2%), Ташкент (+41,1%), Харбин (+40,1%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам июня 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Симферополь. Анталья, Пекин, Ларнака, Камрань, Сеул, Ош, Бишкек, Алматы, Нур-Султан (Астана), Ташкент.

Новосибирский международный аэропорт "Толмачево" имени А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 5,909 миллиона пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полетов.