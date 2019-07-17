МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Мальта заинтересована в увеличении количества авиарейсов в сообщении с Россией, в том числе хотела бы возвращения на маршрут "Аэрофлота", сообщил РИА Новости посол Республики Мальта в РФ Пьер Клайв Аджус.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас необходимость в увеличении числа рейсов, Аджус сказал: "Безусловно, да. Также, думаю, нам нужно вновь увидеть на Мальте "Аэрофлот".

Посол напомнил, что сейчас прямые перелёты между Мальтой и Россией осуществляет только компания Air Malta.

"Сейчас мы обсуждаем возможность увеличения рейсов компании Air Malta — сейчас у нас два рейса в неделю в сообщении с Санкт-Петербургом и три рейса с Москвой. Но также изучаем возможность увеличения рейсов с российской стороны. Я надеюсь, осенью мы будем в состоянии начать переговоры", — отметил он.