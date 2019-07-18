БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл /ПРАЙМ/. Строительство канатной дороги, которая соединит Россию и Китай, стартует в Благовещенске в четверг.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур. Ожидается, что она свяжет Благовещенск и Хэйхэ во второй половине 2022 года. Межправительственное соглашение о строительстве было подписано в 2015 году. Реализовывать проект начали в конце 2018 года.

В четверг символический старт стройке дадут на барже посреди реки Амур. После нажатия кнопки "пуск" одновременно в Китае и России зальют бетонные основания будущих международных терминалов. В церемонии старта строительства примут участие власти Приамурья и провинции Хэйлунцзян.

По проекту, канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над рекой будут ходить вагоны, которые вместят 60 человек. Пропускная способность дороги – 6-7 тысяч человек в день. Попасть на другой берег можно будет за шесть минут. Интервал между рейсами составит 12-15 минут.

Проект, кроме самой дороги, включает также четырехэтажную терминальную станцию с пунктами пропуска и торговыми площадями. Власти Приамурья ожидают, что трансграничный поток пассажиров к 2024 году достигнет 1 миллиона человек.