МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Самолет Boeing 747 авиакомпании "Северный ветер" остановил вылет из московского аэропорта "Шереметьево" в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов, пассажиров эвакуировали по трапам, трое из них пострадали, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС.

На борту находились 187 человек.

"При рулежке воздушного судна на взлетную полосу, поступил сигнал о задымлении в кабине пилота… Воздушное судно прекратило движение, пассажиры эвакуированы по надувным трапам, доставлены в здание аэропорта, терминал F. Готовится резервное воздушное судно. При эвакуации три человека (взрослые) получили ссадины, ушибы", — сказал собеседник.

Возгорания обнаружено не было, информация о задымлении не подтвердилась, сообщили в МЧС.