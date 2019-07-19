МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Восемь пассажиров пострадали при эвакуации с самолета Москва — Ереван в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости глава пресс-службы подмосковного управления МЧС Федор Польшин.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 747 авиакомпании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов, пассажиров эвакуировали по трапам, трое из них пострадали.

"Пострадали восемь человек", — сказал собеседник.