МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Пассажиров, эвакуированных с рейса Москва — Ереван в столичном аэропорту "Шереметьево", планируется отправить резервным бортом в 4.30 по московскому времени, сообщила Росавиация.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.

"Авиакомпания готовит резервное воздушное судно для вылета в Ереван, предварительно в 04.30 мск", — говорится в сообщении.

Ведомство также подчеркнуло, что в сложившейся ситуации командир воздушного судна принял обоснованное решение о прекращении полета и самостоятельно освободил полосу.

Добавляется, что серьезных травм у пострадавших нет. Все пассажиры размещены в терминале аэровокзала.