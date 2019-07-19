МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Аэропорт "Шереметьево" после инцидента с рейсом Москва — Ереван работает штатно, рейсы выполняются по расписанию, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.

"Аэропорт "Шереметьево" перешел на работу в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", — сообщила собеседница агентства.