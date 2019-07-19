МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Росавиация для расследования обстоятельств и причин инцидента с самолетом авиакомпании "Северный ветер" в московском аэропорту Шереметьево сформировала специальную комиссию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.

"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе", — сообщили в Росавиации.