МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Резервный самолёт авиакомпании "Северный ветер" ("Нордвинд") с пассажирами прервавшего взлёт из-за задымления Boeing вылетел из Москвы в Ереван, сообщили РИА Новости в Росавиации.

Ранее источник, близкий к авиакомпании, сообщал РИА Новости, что лететь резервным бортом отказались 28 человек.

"(Резервный борт) Вылетел в 5.34", — сообщили в Росавиации в пятницу.

Данные об отправлении рейса указаны и в онлайн-табло "Шереметьево".

Рейс N4 477, согласно онлайн-табло "Шереметьево", должен был вылететь ещё в 0.45 в пятницу. Но когда он разбегался по взлетно-посадочной полосе, в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет. Возгорания на борту не было. Сам "Нордвинд" заявил, что причиной остановки стал посторонний запах в салоне. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали.