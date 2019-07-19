КРАСНОЯРСК, 19 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из федерального бюджета средства на реконструкцию магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярска, сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Росавиации из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 600000 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Красноярского края на софинансирование в полном объеме мероприятия по реконструкции магистральной рулежной дорожки в международном аэропорту Красноярска", — говорится в распоряжении.

По данным региональных властей, строительство новой рулежной дорожки позволит вдвое увеличить количество взлетов-посадок в аэропорту — с 12 до 24 в час. По информации краевых властей, работы начнутся уже в июле и закончатся осенью 2020 года. Реконструкция должна снять ограничения на ближайшие семь-десять лет. Общая стоимость работ составляет 1,9 миллиарда рублей – деньги будут выделены в несколько траншей.

Строительство дорожки является частью проекта международного транспортного хаба на базе аэропортов "Красноярск" и "Черемшанка". Инвестиции в создание хаба оцениваются более чем в 35 миллиардов рублей. Проект предполагает строительство железнодорожной ветки от аэропорта Красноярска до места соединения с Транссибом, дальнейшее расширение и модернизацию аэропорта.