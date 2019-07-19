МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Северный ветер" ("Нордвинд") после инцидента с задымлением ее самолёта Москва — Ереван, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

В ночь на пятницу, когда Boeing 737 "Нордвинд" разбегался по взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта "Шереметьево", в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет. Возгорания на борту не было. Сам "Нордвинд" заявил, что причиной остановки стал посторонний запах в салоне. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали.

"Будем проводить внеплановую проверку авиакомпании "Северный ветер" на предмет соблюдения требований воздушного законодательства", — сообщил представитель надзора в пятницу.