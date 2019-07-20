МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Рисков для российских моряков с задержанного в Ормузском проливе судна Stena Impero с учётом отношений России и Ирана нет, сообщил РИА Новости координатор Международной Федерации транспортных рабочих (ITF) в РФ Сергей Фишов.

На борту задержанного Ираном в пятницу танкера Stena Impero находятся трое россиян, заявил РИА Новости представитель британской компании-судовладельца Northern Marine Management. Компания также проинформировала об этом посольство РФ в Тегеране. Четвёртого июля военнослужащие Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, ссылаясь, как и сейчас Иран, на нарушения международных правил.

"С учётом отношений РФ и Ирана, рисков для российских моряков нет. Полагаю, экипаж долго держать не будут, отпустят под залог, насчёт танкера — не знаю, возможно, пока не отпустят судно, задержанное в Гибралтаре", — сказал РИА Новости Фишов. Эксперт не исключает, что срок освобождения задержанного судна будет зависеть от действий иных стран.

Он уточнил, что судно шло из Хьюстона (США) в Саудовскую Аравию, не исключено, что без груза. В настоящее время AIS (система идентификации, позволяющая отслеживать перемещения) на судне отключена.

Фишов полагает, что моряки находятся без связи и в дальнейшем будут контактировать через посольство и иные органы власти.