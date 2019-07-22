МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ждет ответа Египта для начала полетов в эту страну и продажи туда туров, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков.

Об этом он сообщил в контексте планов компании по запуску собственного туроператора: пассажир с покупкой билета одним пакетом сможет забронировать страховку, трансфер и гостиницу. Проект будет распространяться на все рейсы в маршрутной сети авиакомпании и стартует 22 июля.

"Мы понимаем, что у нас огромное количество направлений, где мы можем очень хорошо развиваться, например, мы ждем ответа от Египта", — сообщил Калмыков.

Представитель "Победы" сообщил РИА Новости, что авиакомпания рассматривает открытие любых направлений, интересных ее клиентам. Он напомнил, что в зимнем расписании лоукостер начинает летать в Дубай и Эйлат.

"Победа" в настоящее время не летает в Египет. Ранее о планах начать полеты в эту республику журналистам сообщал источник.

Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Полеты из Москвы в Каир выполняет материнская компания "Победы" — "Аэрофлот". Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.