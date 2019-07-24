МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Восстановлено движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги в Коми после схода с рельсов 23 вагонов с углем, сообщил оперативный дежурный ЦОС РЖД.

Ночью 22 июля на станции Керки в Республике Коми в результате размыва пути из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов с углем грузового поезда. В связи с этим с 22 по 26 июля изменены маршруты следования ряда пассажирских поездов. После инцидента в Сосногорском районе ввели режим ЧС.

"Двадцать четвертого июля в 1.24 (мск) открыто движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги", — говорится в сообщении.

Согласно данным, путь открыт для пассажирских и грузовых поездов. Кроме того, железнодорожники продолжают восстанавливать второй и третий пути станции Керки, задействовано более 250 человек.