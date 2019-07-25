МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Проект плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года, подготовленный госкорпорацией "Росатом", содержит все необходимые составляющие и готов к подписанию, заявила дирекция Росатома по Севморпути.

В четверг вице-премьер РФ Юрий Трутнев по итогам заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики заявил, что проект плана развития инфраструктуры Севморпути Росатомом подготовлен "слабо". По словам Трутнева, не проработаны, в частности, вопросы создания взлетно-посадочных площадок, автомобильных и железных дорог, инфраструктуры связи и безопасности.

В то же время, представлявший на комиссии проект заместитель генерального директора Росатома — директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша сообщил журналистам, что в документе есть ледокольное, навигационное, гидрографическое обеспечение, и даже космические технологии для знания ледовой обстановки и погодных условий. Но в компетенцию Росатома не входит создание плана развития всей арктической зоны, подчеркнул Рукша. Росатом выполняет функции инфраструктурного оператора СМП.

"Проект плана развития инфраструктуры Северного морского пути, подготовленный Росатомом, содержит все необходимые меры и готов к подписанию", — говорится в сообщении дирекции.

Документ был внесен в правительство России в установленные сроки в июне нынешнего года, отмечается в сообщении. При формировании плана учтены согласования и предложения, поступившие от Минпромторга, Минэнерго, Минкомсвязи, Минприроды, МЧС, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, госкорпорации "Роскосмос", а также правительств Республики Саха (Якутия), Архангельской области, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Администрации Ненецкого автономного округа. "По отдельным предложениям даны необходимые разъяснения", — отмечает дирекция.

Минтрансом и Минэкономразвития России план согласован, замечания и предложения учтены полностью; были устранены и разногласия с Минфином, а от министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики предложений и замечаний не поступило, подчеркивается в сообщении.

"План может быть скорректирован после принятия стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, проект которой, в соответствии с поручением президента РФ, до 1 декабря 2019 года правительство должно подготовить, учитывая завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года", — отмечается в сообщении.