ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

"В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы – в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган", – сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.

В ночь на воскресенье Екатеринбург накрыл плотный туман, синоптики объявили штормовое предупреждение вплоть до 29 июля. По данным МЧС, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.