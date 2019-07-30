МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 04.00 30 июля (23.00 мск 29 июля), уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку в семь метров. Еще в понедельник утром в Тулуне и районе была объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления.

"В 05.30 (00.30 мск) 30 июля закрыта федеральная трасса", — говорится в сообщении.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.