ВЛАДИВОСТОК, 30 июл /ПРАЙМ/. Начальника железнодорожной станции Владивосток и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.

"В отделении по расследованию особо важных дел Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждены уголовные дела в отношении первого заместителя начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и начальника железнодорожной станции Владивосток по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", — сказал собеседник.

Он отметил, что, по версии следствия, с марта 2016 по ноябрь 2017 года начальник железнодорожной станции Владивосток получил от представителя коммерческой организации взятку за общее покровительство и действия в пользу этой компании. В аналогичном преступлении, совершенном с июля 2015-го по октябрь 2017 года, подозревается первый заместитель начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется Владивостокским линейным управлением МВД России на транспорте и Управлением ФСБ России по Приморскому краю.

По данным УТ МВД России по ДФО, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

"Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей", — сообщает УТ МВД.

В июне обыски проходили в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске. Позже сообщалось, что следствие предъявило трем маневровым диспетчерам железнодорожной станции "Хабаровск-2" обвинение в получении взяток.