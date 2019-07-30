МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают заблокировать в РФ за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия" со ссылкой на инициативу Общероссийского объединения пассажиров.

"Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля", — пишет издание, в распоряжении которого имеется текст обращения.

Документом предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их в связи с "осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".

Как отмечается в публикации, объединение уже сформировало перечень из 229 сайтов, по мнению ООП, торгующих билетами нелегальных автоперевозчиков. В список попали BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связном.Трэвел" и многих других, следует из письма объединения в Госдуму.

Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Известиям", что предложение ООП поступило в Госдуму и будет обсуждаться на осенней сессии.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета, которое состоялось 26 июня, поручил правительству РФ обеспечить до 1 декабря 2020 года создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков на рынке.