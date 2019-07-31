С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл /ПРАЙМ/. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заложил третий морозильный траулер-процессор проекта 170701 для АО "Карельские морепродукты" (входит в группу "Норебо"), сообщает пресс-служба верфи.

Третий траулер проекта 170701 будет носить имя "Капитан Осташков". Северная верфь должна передать судно заказчику в 2021 году.

По словам генерального директора АО "Карельские морепродукты" Владимира Григорьева, третий морозильный траулер, как и первые два — "Капитан Соколов" и "Капитан Геллер", будет вести лов трески, пикши и других донных видов рыб в северо-восточной части Атлантического океана.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров строится по концептуальному проекту исландского проектно-конструкторского бюро Nautic. Траулеры предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная рыбофабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить охлажденные филе, фарш, печень, рыбную муку.

По словам генерального директора Северной верфи Игоря Пономарева, в проекте используются самые современные технические решения. В частности, система информационного мониторинга, пропульсивный комплекс, судовая электростанция. Он отметил, что по своей сложности и насыщенности оборудованием рыбопромысловые суда стоят вторыми после военных кораблей.

"Конечно, тут нет сложных систем спецсвязи и вооружения, установка которых занимает огромную долю трудоемкости военных заказов. Но в "рыбаках" есть свои тонкости, связанные со сборкой корпусов, санитарными требованиями к производству пищевой продукции, сертификацией и так далее. Поэтому в ходе строительства этих суперсовременных траулеров завод получает очень важный, неоценимый опыт и расширяет свои компетенции", — отметил Пономарев, слова которого приводятся в сообщении.

Длина морозильного траулера-процессора проекта 170701 составляет 81,6 метра, ширина – 16 метров, скорость – 15 узлов, водоизмещение – 5500 тонн. Общая производительность – 150 тонн рыбы в сутки, производительность по замораживанию – 100 тонн рыбы в сутки, экипаж – 80 человек.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания для группы "Норебо" будет состоять из 10 судов.

Сейчас в портфеле гражданских заказов Северной верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для группы "Норебо" (в строительстве "Капитан Соколов", "Капитан Геллер", "Капитан Осташков") и четыре ярусолова-процессора ("Гандвик-1", "Гандвик-2", "Гандвика-3" — для РК "Вирма"; "Марлин" — для ООО "Глобус").