РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Сухогруз врезался в учебный теплоход на реке Дон в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, сухогруз под флагом Панамы (порожний) потерял рулевое управление и врезался в учебный теплоход, стоявший у причальной стенки в районе Ростовского морского порта", — сказал собеседник агентства.

В результате инцидента никто не пострадал. Нефтепродукты не разлились.