МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Поезд "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург — Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги — филиала РЖД.

"Четвертого августа по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь – Редькино был задержан поезд "Сапсан" №755 сообщением Санкт-Петербург – Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут", — говорится в сообщении.

Добавляется, что произошедшее в связи с этим возгорание на крыше одного из вагонов ликвидировано. Повреждений подвижного состава нет.