Поезд "Сапсан" сообщением Петербург - Москва был задержан из-за гибели зацепера
МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Поезд "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург — Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги — филиала РЖД.
"Четвертого августа по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь – Редькино был задержан поезд "Сапсан" №755 сообщением Санкт-Петербург – Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут", — говорится в сообщении.
Добавляется, что произошедшее в связи с этим возгорание на крыше одного из вагонов ликвидировано. Повреждений подвижного состава нет.
https://1prime.ru/transport/20190805/830215630.html