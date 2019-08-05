МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Следователи организовали доследственную проверку после гибели зацепера на крыше поезда "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург — Москва, личность погибшего устанавливается, сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее стало известно, что "Сапсан" был задержан почти на час из-за гибели зацепера, кроме того, на крыше поезда возник пожар.

"Организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на скоростном поезде "Сапсан", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, на крыше скоростного поезда сообщением "Санкт-Петербург — Москва" обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.