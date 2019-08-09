МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Росморпорт проводит тендер максимальной стоимостью 7,5 миллиарда рублей на строительство ледокола для замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна, следует из материалов на портале госзакупок.

"Строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна", — говорится в заявке.

Согласно технической документации, речь идет о дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21900М2, построить который нужно до 30 сентября 2024 года.

Итоги тендера планируется подвести 11 сентября, заявки от претендентов принимаются по 9 сентября.